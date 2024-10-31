Натуральный творог укрепит здоровье в сезон нехватки солнца

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Творог – это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт, который занимает особое место в рационе человека. Он особенно полезен для спортсменов, детей, беременных женщин и людей, стремящихся соблюдать здоровый образ жизни.

Поздней осенью и в течение зимы важно употреблять творог, так как он богат кальцием и другими микроэлементами, которые помогают укрепить иммунитет и поддерживать здоровье костей в условиях недостатка солнечного света и витамина D.

Творог содержит множество необходимых для организма веществ. Витамин B2 (рибофлавин) важен для обмена веществ и здоровья кожи, витамин B12 необходим для нормального функционирования нервной системы, кальций играет ключевую роль в формировании костей и зубов, а фосфор участвует в процессах энергетического обмена и поддерживает здоровье клеток.

Кроме того, в твороге присутствуют магний, цинк и витамины A и E, что делает его идеальным дополнением к рациону. В старину творог специально замораживали и хранили в погребах, чтобы обеспечить семью необходимыми питательными веществами круглый год, особенно зимой.

Сейчас же творог можно употреблять в любое время дня: на завтрак, второй завтрак или ужин. Оптимальная порция составляет 150-200 граммов в день, что обеспечит организм необходимыми питательными веществами без риска избыточного потребления калорий.

Он также прекрасно сочетается с различными продуктами. Его можно добавлять в смузи, комбинировать с фруктами и ягодами, использовать в выпечке или как начинку для пирогов. Наиболее популярными блюдами являются творожные запеканки, сырники, однако можно сделать и салат с творогом.

Продукт сохранит все свои преимущества, пользу и вкусовые качества, если будет свежим и без искусственных добавок. Для того чтобы понять, что творог натуральный, нужно обратить внимание на его состав. Он должен состоять только из молока и закваски, без добавления консервантов. У натурального творога - приятный кисломолочный вкус.

Жирность творога зависит от содержания молока, из которого он произведён. Для диетического питания лучше выбирать обезжиренный или низкожирный творог, а для набора массы – более жирный.

Например, компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, выпускает творог жирностью 5 и 9%, а также творог обезжиренный. Его изготавливают из натурального молока-сырья высшего сорта, без заменителей молочного белка и молочного жира. Надежные условия хранения продукта обеспечивает качественная упаковка.

Производство налажено в отдельном цехе завода "Ситниковский", здесь функционирует автоматизированная линия по производству творога. В среднем в сутки здесь выпускают около 3 тонн продукта. Процесс абсолютно закрытый: творог варят в специальных танках, без контакта с окружающей средой. Однако наблюдать за состоянием продукта и правильностью изготовления операторы могут через специальные окошечки. Сырье при этом проходит несколько этапов очистки.

По итогам международного конкурса "Лучший продукт года – 2024", который традиционно проходил в рамках международной выставки "Продэкспо" творог 5% "Золотые луга" завоевал золотую медаль. Продукт имеет также другие награды и получил высокую оценку не только экспертов, но и потребителей.