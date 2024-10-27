Полезны ли витаминные напитки, рассказала эксперт

Полезные вещества в виде напитка лучше усваиваются, считает территориальный управляющий Московского региона СБЕР ЕАПТЕКИ Алла Сапронова.

– Витамины в других формах усваиваются медленнее, при этом хуже всего поглощаются организмом витамины в форме желатиновых пастилок. Так, в желатине содержатся пищевые волокна, сорбенты, которые связывают витамины между собой, вместе с тем затрудняя их усвояемость организмом, – подчеркивает эксперт.

Помимо самих витаминов, такие жидкости богаты множеством других полезных веществ. Среди них клетчатка, флавиноиды и фитостероиды. А как дополнение, напитки помогают организму в обмене веществ.

– Они положительно влияют не только на обмен витаминов, но и нормализуют давление, снижают холестерин, улучшают пищеварение, нормализуют сон, – подчеркнул нутрициолог Александр Потиевский.

Чрезмерное увлечение витаминными напитками может негативно сказаться на организме. Речь идет передозировке полезными веществами. У человека может развиться гипервитаминоз, который сопровождается слабостью, рвотой, бессонницей.

Следует смешивать сразу несколько видов фруктов, ягод, трав и овощей. Очень важно, чтобы все они были свежими. А подбирать ингредиенты стоит под недостаток конкретного витамина в организме, - сообщает Тюменская область сегодня.