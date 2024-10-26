Почему повышается температура, когда мы болеем, объяснила врач

Простудные заболевания иногда сопровождаются повышением температуры. При воспалении вырабатываются вещества, меняющие настройки центра терморегуляции, и температура начинает поддерживаться на более высоком уровне. Такая реакция имеет определенный смысл: бактерии и вирусы чувствуют себя менее комфортно, а иммунная система, наоборот, начинает работать активнее. С помощью лихорадки организм борется с инфекцией.

"Лихорадку стоит отличать от теплового удара — в нем нет никакого защитного смысла, а температура растет из-за того, что организм просто не успевает остывать. Обычно из-за жары, физического перенапряжения и отсутствия воды, - рассказала педиатр Алина Мусина. - Нормальной считается температура 36-37°C, но в течение суток гипоталамус через кожные рецепторы видоизменяет ее под влиянием холода, жары, стрессов.

Воздействие бактерий, вирусов и простейших провоцирует активацию иммунитета и развитие лихорадки. Это состояние сопровождается бледностью кожи, вызванной сужением периферических сосудов; мышечной дрожью, обусловленной сокращением различных групп мышц; слабостью и головной болью как следствие интоксикации.

"Благодаря ознобу включаются защитные свойства организма – вырабатываются клетки иммунного ответа (макрофаги, нейтрофилы, Т-киллеры). Все это замедляет рост патогенной микрофлоры, стимулирует процессы метаболизма, улучшает работу печени и почек. Ухудшение общего самочувствия также носит защитную роль. Благодаря снижению двигательной активности уменьшается потребность организма в энергии, которая необходима для борьбы с возбудителем заболевания. Также это позволяет исключить обезвоживание", - пояснила доктор.

Но если температура тела превышает 38,5-39°C, повышается риск разрушения белков крови. При этих показателях уже не вырабатываются белки иммунной системы. Если вовремя не принять мер для стабилизации организма, защитные функции снижаются, и активируется механизм быстрого размножения инфекции, - сообщает АиФ-Тюмень.