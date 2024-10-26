От каких продуктов может заболеть голова

Употребление каких продуктов может привести к головной боли, рассказал кандидат биологических наук и нейрофизиолог Юрий Корюкалов.
Продукты, вызывающие боли, действительно существуют. В первую очередь это происходит из-за содержания в них различных элементов, которые впоследствии приводят к сужению или расширению сосудов в голове.
– Некоторые продукты могут вызывать воспаление в организме, что может привести к головной боли. Некоторые продукты могут привести к дегидратации организма, что также может вызвать головную боль. У некоторых людей может быть аллергия на определенные продукты, которая может вызывать головные боли, – пояснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Такие продукты можно условно разделить категории:
- Продукты, содержащие кофеин;
- Алкоголь (содержит тирамин и дубильные вещества);
- Маринованные и ферментированные продукты (содержат большое количество тирамина);
- Соленные продукты (повышают артериальное давление);
- Сыры, богатые тирамином;
- Шоколад (содержит бета-фенилэтиламин);
- Цитрусовые;
- Продукты с нитратами (колбасные изделия, консервы).
Газированные напитки вызывают боли в голове из-за высокого содержания кофеина и сахара, Соль приводит к дегидратации, а жиры и консерванты также воздействуют на организм, вызывая боль. Некоторые сыры также обладают схожим действием, например, чеддер и рокфор.
Если головная боль из-за продуктов питания все же возникла, следует отдохнуть в темном и тихом месте. Это позволит организму снять напряжение и успокоиться. Также поможет холодный компресс. В профилактике подобных случаев также может помочь употребление большого количества воды (35 мл на 1 кг веса, или 1 стакан в час), легкая физнагрузка, - сообщает Тюменская область сегодня.
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