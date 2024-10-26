От каких продуктов может заболеть голова

Употребление каких продуктов может привести к головной боли, рассказал кандидат биологических наук и нейрофизиолог Юрий Корюкалов.

Продукты, вызывающие боли, действительно существуют. В первую очередь это происходит из-за содержания в них различных элементов, которые впоследствии приводят к сужению или расширению сосудов в голове.

– Некоторые продукты могут вызывать воспаление в организме, что может привести к головной боли. Некоторые продукты могут привести к дегидратации организма, что также может вызвать головную боль. У некоторых людей может быть аллергия на определенные продукты, которая может вызывать головные боли, – пояснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Такие продукты можно условно разделить категории:

- Продукты, содержащие кофеин;

- Алкоголь (содержит тирамин и дубильные вещества);

- Маринованные и ферментированные продукты (содержат большое количество тирамина);

- Соленные продукты (повышают артериальное давление);

- Сыры, богатые тирамином;

- Шоколад (содержит бета-фенилэтиламин);

- Цитрусовые;

- Продукты с нитратами (колбасные изделия, консервы).

Газированные напитки вызывают боли в голове из-за высокого содержания кофеина и сахара, Соль приводит к дегидратации, а жиры и консерванты также воздействуют на организм, вызывая боль. Некоторые сыры также обладают схожим действием, например, чеддер и рокфор.

Если головная боль из-за продуктов питания все же возникла, следует отдохнуть в темном и тихом месте. Это позволит организму снять напряжение и успокоиться. Также поможет холодный компресс. В профилактике подобных случаев также может помочь употребление большого количества воды (35 мл на 1 кг веса, или 1 стакан в час), легкая физнагрузка, - сообщает Тюменская область сегодня.