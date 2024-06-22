Летний пикник: молочные продукты как основа вкусного и красивого стола

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Летний пикник – это прекрасная возможность насладиться теплой погодой, свежим воздухом и общением с близкими. Но чтобы выезд на природу удался на славу, важно позаботиться о вкусном и удобном меню, а молочные продукты, несмотря на то, что являются скоропортящимися, – отличное решение для летнего стола.

Почему молочные продукты – идеальный выбор для пикника? Стоит помнить об их питательности и пользе. Это богатый источник кальция, белка, витаминов и минералов, необходимых для здоровья и хорошего самочувствия. Молочные продукты не требуют сложной термической обработки, поэтому они остаются свежими и вкусными даже в жаркую погоду. Наконец, большое многообразие: молоко, йогурты, творог, сыр, сметана – легко найти варианты для любых вкусов и предпочтений.

Что взять с собой на пикник из молочных продуктов?

Во-первых, молоко, в том числе длительного срока хранения. Например, ультрапастеризованное молоко "Золотые луга" можно до вскрытия хранить без холодильника при температуре не выше 25 градусов. В качестве идей для пикника: приготовьте холодный молочный коктейль, молочный пудинг с фруктами, овсяная каша с молоком и ягодами.

Натуральный йогурт, в том числе с фруктовыми добавками – клубника, вишня – разнообразят ваш стол. Можно приготовить йогуртовый салат с фруктами и орехами, йогуртовый соус для шашлыка, йогуртовый десерт с ягодами.

Творог – еще один универсальный продукт. Из него можно сделать сырники, запеканки, а также творожный салат с овощами.

Сыр отлично подойдет для пикника – используйте "Голландский" в сэндвичах, из "Пошехонского" сделайте канапе с сыром и виноградом. Сметана – один из любимых соусов для картофельных блюд, шашлыка или салатов. А сливочное масло отлично сочетается в бутербродах со свежей зеленью или с нежным ягодным джемом.

Отправляясь на пикник, сложите молочные продукты в термосумку. Не оставляйте их на солнце, готовить лучше непосредственно перед употреблением.

Выбирайте качественные молочные продукты. Например, компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, имеет множество наград российских и международных выставок качества и безопасности, конкурсов и рейтингов. Предприятие не использует искусственных добавок, химии, а за основу берет только натуральное молоко-сырье высшего качества.

В ассортименте под торговыми марками "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво" есть как традиционные молочные продукты – молоко, сметана, творог, сыры "Голландский" и "Пошехонский", кефир, йогурты, так и полезные кисломолочные напитки – ацидофилин, наринэ, биопростокваша, а также оригинальные десерты – ряженка с гранолой, питьевой йогурт со вкусами "Черничный пай", "Печеное яблоко – корица".

Чтобы стол на пикнике получился не только вкусным, но и красивым, рекомендуем использовать яркую скатерть, добавить зелень и цветы для украшения, выбрать красивые салфетки и удобную посуду. Учитывайте предпочтения гостей при выборе блюд, не забудьте о воде и снеках. Берегите природу: возьмите с собой мусорные мешки и уберите за собой!

Пикник с молочными продуктами - это вкусно, полезно и красиво! Наслаждайтесь летом и отдыхом в кругу близких!