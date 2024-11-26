Ozon открывает крупный логистический комплекс под Тюменью

Ozon запускает первую очередь логистического комплекса в селе Успенка Тюменской области, в нем будут работать около тысячи человек, а сроки доставки товаров покупателям сократятся до одного дня, пишет ТАСС со ссылкой на релиз кампании.

Инвестиции в оборудование и IT-инфраструктуру на объекте превысят 3,2 млрд рублей. В 2024 году работа будет идти в первых двух блоках центра общей площадью 40 тыс. кв. м, в 2025 м с вводом еще двух блоков площадь по полу превысит 80 тыс. кв. м, 20 тыс из которых займет фулфилмент-центр для размещения и обработки крупногабаритных товаров.

"С расширением логистический комплекс сможет разместить более 20 млн товаров стандартного размера и ежедневно обрабатывать порядка 760 тыс. таких заказов. Фулфилмент-центр для крупногабаритных товаров рассчитан на 25 млн л товаров. Он сможет каждый день обрабатывать до 6 тыс. крупногабаритных заказов", - цитирует агентство информацию из релиза.