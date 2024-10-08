Местные производители вновь примут участие в проекте "Покупай Тюменское"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В крупных гипермаркетах Тюмени и Тюменской области стартовали дегустации продуктов местных производителей в рамках проекта "Покупай Тюменское". В этом году к городам Тюмень, Тобольск и Сургут также добавились Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Ноябрьск.

Одним из участников стала молочная компания "Золотые луга". Производитель представляет традиционные продукты – творог, сметану, питьевые йогурты, кисломолочные продукты с бифидо- и лактобактериями наринэ и ацидофилин, а также полюбившиеся покупателям натуральные сыры "Пошехонский" и "Голландский".

"Мы рады вновь принять участие в проекте, - рассказала директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина. – Это возможность познакомить наших покупателей с продукцией, презентовать новинки, узнать мнение конечного потребителя, получить обратную связь, чтобы расширить ассортимент и улучшить качество".

Дегустации проходят весной и осенью. Сейчас попробовать продукцию от тюменских производителей можно будет с четверга по воскресенье в гипермаркетах "Лента", "Метро", "Окей", супермаркетах "Магнит" и "Пятерочка". Полное расписание на сайте.

"В этом году мы расширили географию проекта и добавили еще несколько городов, чтобы как можно больше людей познакомились с местными продуктами – это и хлебобулочные изделия, кондитерка, колбасы, сыры, молочная продукция, напитки и мороженое. Кроме того, мы подготовили каталог, где размещена информация о 68 производителях", - отметила куратор проекта Юлия Лебедева.

Напомним, что "Покупай тюменское" - единый бренд для продуктов питания, произведенных в Тюменской области. В рамках одноименного проекта проходят дегустации, выставки, ярмарки и многие другие мероприятия.