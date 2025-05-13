Жители Тюмени предпочитают заказывать местные молочные продукты через цифровые сервисы

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Тюменская молочная продукция становится всё более доступной для покупателей благодаря сотрудничеству местных производителей с современными платформами доставки. Например, ассортимент продукции, выпускаемой под брендом "Золотые луга", был расширен в сервисе Яндекс.Лавка.

В перечень добавлены новые позиции творога (обезжиренный и 5%), десертные питьевые йогурты с уникальными вкусами "Черничный пирог" и "Печеное яблоко – корица", ацидофилин "Живи ЗдорОво!" и масло сливочное традиционное 82,5%. Это дополнение к уже представленному в сервисе ассортименту стало частью стратегии компании по усилению дистрибуции через цифровые сервисы и расширению представительности местных продуктов на полках "виртуальных магазинов".

"Мы стремимся быть ближе к потребителю – в буквальном смысле. Развитие e-commerce и быстрых доставок позволяет покупателям получить свежие, натуральные продукты местного производства в кратчайшие сроки. Поддержка цифровых форматов сбыта даёт нам возможность развивать не только классические каналы, но и внедрять продукцию в удобные для покупателя сценарии потребления", – отметила директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Сегодня Яндекс.Лавка охватывает Калининский, Восточный и Центральный округа Тюмени, а в ближайшее время откроется распределительный центр между Тюменью и Екатеринбургом, что обеспечит логистическую доступность для жителей сразу нескольких регионов – от Свердловской области до северных районов Тюменской области.

Расширение ассортимента – неотъемлемая часть общей стратегии производителя, охватывающей как офлайн-ритейл, так и онлайн-продажи. Продукция компании представлена в крупных федеральных и локальных сетях, включая X5 Group, "Красное&Белое", "Магнит", а также активно реализуется через такие агрегаторы, как "Деливери", "Купер" и "Яндекс.Еда".

По словам руководства компании, устойчивый спрос на тюменскую молочную продукцию как в онлайн-сервисах доставки, так и в привычном формате супермаркетов подтверждает, что покупатель делает выбор в пользу местного и качественного, а задача производителя – соответствовать этим ожиданиям.