Моор поздравил Краснодон со 110-летием

Краснодон празднует 110-летний юбилей, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей города с этой знаменательной датой

С 2022 года Тюменскую область и Краснодон Луганской Народной Республики объединяют разные направления сотрудничества. "Мы обмениваемся опытом и вместе реализуем важные социальные проекты. Каждый раз, когда приезжаю в Краснодон, отмечаю, как преображается город. За эти два года мы стали друг другу родными. И нет сомнения, что сообща мы успешно выполним наши планы. С праздником, друзья! С днем рождения, Краснодон!" - отметил Моор.

В рамках празднования дня рождения города накануне здесь состоялось торжественное открытие арт-объекта "Содружество без границ". Он символизирует тесные и плодотворные связи Краснодона с его городами-побратимами и шефами-регионами.

"Прошедший год стал для нас знаковым периодом, наполненным значительными достижениями и позитивными переменами. Особенно хочется отметить, что благодаря шефам-регионам Тюменской и Курганской области, при их значительной поддержке мы смогли воплотить в жизнь множество важных проектов", - подчеркнул глава Краснодонского муниципального округу Сергей Козенко.

В торжественных мероприятиях в Краснодоне приняли участие спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко и депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук.