Эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами назвали конкурентными предстоящие выборы на территории региона

Фото Екатерины Христозовой

Тюменский облизбирком завершил регистрацию кандидатов в губернаторы.

На пост губернатора Тюменской области претендуют четыре кандидата – представители политических партий "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ. Выборы на территории региона будут конкурентными – такую оценку предстоящей избирательной кампании дали общественные наблюдатели и эксперты.

Напомним, что от партии "Единая Россия" на выборы выдвинут Александр Моор. Кандидатов на пост выдвинули также представители других партий: региональное отделение ЛДПР в Тюменской области – Дениса Садовникова, "Справедливая Россия – За правду" – Владимира Пискайкина, отделение КПРФ – Ивана Левченко.

– Выборы – важный этап в жизни нашего региона, – убеждена эксперт, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская. – Выборы будут проходить в конкурентной среде, потому что на пост губернатора выдвинуты четыре кандидата от четырех политических партий. Конкуренция – высокая, поэтому для нас важно на всех этапах осуществлять мониторинг и общественный контроль, чтобы выборы были честными.

Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы", член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Мариана Альмухаметова считает, что участие в выборах губернатора представителей четырех парламентских партий обещает серьезную конкурентную борьбу. Эксперты видят на предстоящих выборах здоровую конкуренцию, дала оценку руководитель регионального отделения.

Издание "Тюменская область сегодня" напоминает, что выборы будут проходить в единый день голосования 10 сентября. В этот день на территории Тюменской области будут проведены выборы губернатора региона, довыборы в Тюменскую областную думу, выборы в Тюменскую городскую думу, а также выборы депутатов в муниципальных образованиях.