Дмитрий Артюхов после послания президента рассказал о планах и работе Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию.

“В послании Федеральному собранию наш президент подчеркнул, что сейчас время не только вызовов, но и возможностей, определяющих будущий успех страны. Ямал обязательно внесёт в это свой весомый вклад. Владимир Путин озвучил ряд конкретных задач социально-экономического развития. Важнейшая из них — создание государственного фонда для поддержки военнослужащих и их семей. Адресная помощь и сопровождение каждого без бюрократии. Именно такие цели мы на Ямале ставили себе с самого начала — держим связь со всеми семьями и бойцами”, - отметил глава региона.

Артюхов добавил, что озвученные Владимиром Путиным задачи округ уже выполняет. Речь идет об оказании адресной помощи военнослужащим и строительстве школ.

“Именно такие цели мы на Ямале ставили себе с самого начала — держим связь со всеми семьями и бойцами, своих не бросаем. В этом году в России откроют 400 школ - у нас на этот счет тоже большие планы”, — написал Артюхов, отметив, что в ЯНАО планируют построить 25 школ, а еще 58 учреждений будут обновлены.

Также, по словам губернатора, прозвучала важнейшая для ЯНАО тема развития Арктики и главный посыл - несмотря на то, что порой приходится перераспределять ресурсы, все инфраструктурные задачи будут реализованы, в том числе Северный широтный ход.