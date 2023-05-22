Правительство Ямала и АСИ договорились о развитии беспилотной авиации в регионе

15:24 22 мая 2023
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече в Москве договорились о сотрудничестве в вопросах поддержки беспилотной авиации, сообщает пресс-служба АСИ.

"Команда Ямала примет участие в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг-2023, одной из задач которого станет реализация поручений Президента России по развитию беспилотных авиационных систем. Делегация представит региональный опыт и рассмотрит лучшие практики коллег. Также стороны обсудили совместную работу по адаптации ЯНАО к изменениям климата и созданию условий для повышения качества жизни людей", - поясняется в сообщении. 

Теги: Дмитрий Артюхов , Ямал
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