Правительство Ямала и АСИ договорились о развитии беспилотной авиации в регионе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече в Москве договорились о сотрудничестве в вопросах поддержки беспилотной авиации, сообщает пресс-служба АСИ.

"Команда Ямала примет участие в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг-2023, одной из задач которого станет реализация поручений Президента России по развитию беспилотных авиационных систем. Делегация представит региональный опыт и рассмотрит лучшие практики коллег. Также стороны обсудили совместную работу по адаптации ЯНАО к изменениям климата и созданию условий для повышения качества жизни людей", - поясняется в сообщении.