Руслан Кухарук поблагодарил журналистов за организацию прямой линии и вопросы

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Глава Тюмени Руслан Кухарук в среду в течение двух часов в прямом эфире отвечал на вопросы СМИ и жителей города, а после в сем Telegram-канале поблагодарил журналистов за работу и искреннюю заинтересованность в освещении городских событий и проблем.

"После завершения эфира мы даже задержались, чтобы обсудить с ними еще ряд тем. Журналисты знают проблемы жителей нашего города, они делились своими переживаниями в связи с конкретными ситуациями и искренне заинтересованы информировать тюменцев о том, как они решаются. Я постарался ответить на вопросы, которые волнуют большинство жителей Тюмени. Всего на прямую линию их поступило несколько сотен. Многие удалось отработать оперативно с 30 ноября, когда было объявлено об эфире. Я признателен всем, кто подключился к этой работе. Благодаря СМИ аудитория была огромной! Все, кто обратился ко мне с вопросами или написал комментарии, получат ответ", - отметил в посте Кухарук.

По данным администрации Тюмени, до эфира главе города было адресовано более 400 вопросов, большинство касались темы благоустройства, развития дорожной инфраструктуры и сети общественного транспорта, строительства учреждений социальной сферы.

"Я получил от общения с тюменцами необыкновенные эмоции! Такое взаимодействие для меня важно и ценно. Спасибо!" - резюмировал итоги прямого эфира Руслан Кухарук.