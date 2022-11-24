Моор поручил провести аудит соцучреждений Тюменской области

14:01 24 ноября 2022
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Необходимо повысить эффективность использования существующей социальной инфраструктуры, уверен губернатор Тюменской области Александр Моор. 

Глава региона рассказал, что проверка показала, что дома культуры, спорткомплексы, заведения допобразования зачастую не используются в полную силу.

"Нужно менять логику использования ресурсной базы. Любое социальное учреждение должно стать центром местных сообществ. Проекты надо делать не только для людей, но и вместе с людьми", - подчеркнул глава региона. 

Теги: Александр Моор , послание губернатора
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