Моор поручил провести аудит соцучреждений Тюменской области

Необходимо повысить эффективность использования существующей социальной инфраструктуры, уверен губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона рассказал, что проверка показала, что дома культуры, спорткомплексы, заведения допобразования зачастую не используются в полную силу.
"Нужно менять логику использования ресурсной базы. Любое социальное учреждение должно стать центром местных сообществ. Проекты надо делать не только для людей, но и вместе с людьми", - подчеркнул глава региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru