Супругов участников СВО в Тюменской области освободили от уплаты транспортного налога

Супруги участников специальной военной операции в Тюменской области смогут воспользоваться правом на освобождение от уплаты транспортного налога, решение об этом депутаты приняли единогласно на очередном заседании облдумы.

"С таким предложением выступила фракция ЛДПР. Правительство региона ее полностью поддерживает. Более того, мы выступили за то, чтобы распространить нововведение уже на налоговый период 2024 года. Депутаты Тюменской областной Думы проголосовали за эти изменения",- написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.

Депутаты отметили, что поправки в региональный закон – хороший пример взаимодействия разных политических сил для помощи людям. Льгота позволит сократить расходы по использованию личного транспорта.

Мера поддержки уже действовала в 2022 и 2023 годах, законодательная инициатива о ее продлении принадлежит депутату Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву (фракция ЛДПР). Губернатор поручил распространить ее действие и на налоговый период 2024 года. Льгота предоставляется по заявлению и распространяется только на один автомобиль в семье, поэтому было решено дать женам право заявляться на данную меру поддержки и ее получать.

Губернатор отметил, что льгота рассчитана на одно транспортное средство в семье с мощностью двигателя до 150 л.c.