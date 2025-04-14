Более миллиона туристов рассчитывает принять Тюменская область за лето-2025

В летнем сезоне 2025 года в Тюменской области ожидают более миллиона туристов, за зиму 2024-2025 годов регион посетило 1,4 млн человек, сообщил губернатор Александр Моор.

Итоги зимнего турсезона, подготовка к лету и инвестиции в туротрасль обсуждались в Твери 11 апреля на Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, которое прошло под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Согласно национальному проекту "Туризм и гостеприимство", реализуемого по решению президента России Владимира Путина, число туристических поездок по всем регионам страны должно возрасти до 140 миллионов в 2030 году. Моор отметил, что Тюменская область успешно движется в этом направлении и вносит свой вклад в развитие туризма в России. По итогам зимнего туристического сезона 2024–2025 годов турпоток в регионе составил 1,4 миллиона турпоездок, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Летом 2024 года Тюменскую область посетили 1,495 млн туристов. В этом году регион ждет не меньше гостей, конкретизировали цифры в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.