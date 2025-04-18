Пик паводка на реке Ишим в Тюменской области переносится на май

Согласно прогнозу Росгидромета, превышение отметки опасное явление на реке Ишим в селе Ильинка Казанского района ожидалось до 18 апреля, однако в последние две недели на данном участке вода прибывает лишь по 2-3 сантиметра в сутки и на сегодня до такой отметки еще есть приличный запас - метеорологи уже в третий раз корректируют прогноз, теперь с прицелом на май.

"Река медленно, но прибывает. Хорошо заметна разница, если сравнивать изображения за сегодня и картину, к примеру, недельной давности. Как на этих фото. В селе Ильинка за последние сутки река Ишим добавила всего три сантиметра. А с 10 апреля общий прирост составил 21 см. До отметки "опасное явление" по-прежнему имеется существенный запас. Угрозы населенным пунктам по руслу реки Ишим нет. По расчетам метеорологов, максимум будет достигнут на майских праздниках", - заявил губернатор Моор в телеграм-канале.

В прошлом году ситуация на реке развивалась стремительно, и за апрель были побиты все максимумы, затем вода долго уходила. нынешнее прохождение паводка Моор назвал нетипичным из-за размеренности. По его словам, рекордных уровней в этом году, возможно и не будет, но высокие значения будут держаться долго.