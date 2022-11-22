Финансово-хозяйственная деятельность Тюменской городской Думы в первой половине XIX века

Собрание "градского общества" и общая градская дума являлись согласно законодательству не соподчиненными, а двумя параллельными органами. Это была своеобразная комбинация, по которой заведование городскими делами одновременно вручалось собранию наиболее богатых купцов и коллегии представителей всех разрядов "градского общества". В г. Тюмени такая комбинация не получилась, и в градском обществе состояли податные слои населения – купцы, мещане и цеховые.

Одним из наиболее противоречивых является вопрос о взаимоотношениях общей думы с шестигласной. Шестигласная дума – не исполнительный орган при общей думе, а более тесный и непрерывно действующий совет, правда, направляемый общим руководством общей думы, но, в тоже время, в целом ряде текущих дел обычного характера вполне ее заменяющий.

Формально общая дума занимала руководящее положение; фактически общая дума являлась на сцену для обсуждения отдельных вопросов или в тех случаях, когда этого требовала административная власть, или в тех случаях, когда известное постановление нужно было подкрепить согласием, в иных случаях действовала совершенно независимо от общей думы и даже наперекор последней. Таким образом, получается, что когда городские дела не могли по каким-либо причинам исполнять гласные шестигласной думы, их возлагали на гласных общей думы. Кроме этого, общая дума учиняла резолюции на трату денег.

Обязанности среди гласных Тюменской шестигласной думы, которая состояла из 3-4- гласных распределились следующим образом: один гласный отвечал за содержание городского хозяйства – благоустройство, санитарное состояние и пожарную часть. В частности, он занимался заготовкой сена для лошадей, наблюдал за сохранностью и починкой пожарных инструментов. От его распоряжений зависели люди, находящиеся при инструментах, конюхи, содержащие лошадей и пр. Другой гласный был казначеем, отвечал за доходы и расходы думы, также к нему поступали суммы, собираемые раскладкой от гильдейского, мещанского и цехового старост на содержание думы и городового магистрата и через него же отсылались в городовой магистрат. Также гласные производили ежемесячное освидетельствование собираемых старостами – купеческим, мещанским и гильдейским в казенные подати и на мирские расходы денег и занимались ревизией счетов доходов и расходов старост. На подлежащие Думе расходы были заведены шнуровые за скрепою и печатью книги, согласно требованиям законодательства того времени. Дума могла деньги, оставшиеся после расходов, давать в ссуду купечеству за указанные проценты и с надежным поручительством. Еще один гласный отвечал за вновь построенные на городские деньги строения, "назначаемые к умножению дохода города". Например, с 1808 г. дума участвовала в возведении нового моста через речку Тюменку, в общей сложности выделив на его постройку 4394 руб. 12 коп. Для ведения торговли с 1805-1813 гг. думой на общественные средства был построен гостиный двор с торговыми рядами стоимостью 5917 руб. серебром (оценка 1839 г.). К достижениям думы начала XIX в. также относится постройка и содержание первой общегородской больницы (1807 г.). За трехлетие (1834-1837 гг.) расходы города по содержанию больницы составили 10962 руб. 38 коп.

В первой половине XIX в. в повседневной работе городская дума по мере ее развития все больше становилась хозяйственным органом. Например, городская дума занималась обеспечением "бедных и неимущих городовых жителей" предметами продовольствия, скажем, закупкой хлеба и соли. В собрании Тюменской городской думы 15 января 1796 г. гласные решили "для общего блага" закупить ржаной муки для данных жителей из "питейной суммы", которая формировалась из добровольных взносов купцов и мещан. В частности, известные купцы Петр Башарин "подписал 200 рублей", Андрей Аласин – 50 руб., Василий Барашков – 50 руб. и др. Согласно журналу думы от 31 декабря 1797 г. было закуплено 450 пудов муки.

К компетенции городской думы относился сбор налогов. В системе государственных налогов с горожан основным был подушный сбор. Размер его постоянно увеличивался, поскольку приходилось платить за выбывших, больных, недоимки прежних лет. В 1839 г. податные тюменцы обязаны были платить по 2 руб. 29 коп. Для сравнения, в это время месячная плата слугам, в частности в Тюмени, составляла 5-7 руб., пуд сена стоил более 20 коп., а пуд сахара, который относился по документам к "предметам роскоши" – более 20 руб.

Среди местных налогов основным был городской оценочный сбор с недвижимости. Подготовка к проведению оценочного сбора осуществлялась городской думой при регулирующей роли губернской администрации. Например, такая оценка проводилась в г. Тюмени, в 1806 г. В октябре в городовой магистрат поступил указ из Тобольского губернского правления, в котором повелевалось "измерить в городе сажени, занятые жилыми покоями... и раскладку общих городовых повинностей произвести". Городскому обществу предлагалось единовременно выделить 8762,82 руб. на постройку в г. Тюмени новых строений. Одновременно устанавливались ежегодные выплаты в размере 4170,94 руб. Поскольку сумма единовременного взноса оказалась значительной, городовой магистрат согласился выплатить его в течение трёх лет. Это предложение поддержал городской голова Иван Прасолов, ссылавшийся на то, что измерение жилых помещений и земли требует определённого времени.

Нередко для тех из них, кто всё же не мог выплатить установленную сумму, вводилась специальная система отработок. Причём эта норма сохранялась даже во второй половине XIX века. Так, ст. 8 Судебного устава 1864 г. предусматривала для несостоятельных крестьян и мещан "отдачу в общественные работы или на заработки". Естественно, всё это создавало дополнительные проблемы, отвлекало городскую думу от хозяйственных занятий и сказывалось на ее доходах и расходах.

Важное место в системе сборов занимали так называемые земские повинности – система местного обложения. Она существовала в денежной и натуральной форме. Денежные земские повинности делились на так называемые внутренние, исполняемые податными городскими сословиями (купечеством, цеховыми и мещанами), и общие. Внутренние городские повинности заключались в ежегодном содержании магистратов, ратуш, городских дум, сиротских и словесных судов, "письмоводителей" при старостах, ремонте общественных зданий и пр.

Также Тюменская городская дума следила за исполнением горожанами так называемых "натуральных повинностей": подводной, рекрутской, постойной, городовых служб. Подводная повинность заключалась в обязанности поставлять лошадей, подводы, фураж и проводников для военных и государственных целей, а также обслуживать подводами тех проезжих, которым это полагалось. Под рекрутской повинностью подразумевалась обязанность поставлять в регулярную армию рекрутов. С начала XVIII в. и до 1874 г. эта повинность распространялась на крестьянство и низшие городские сословия – мещанство и цеховых ремесленников. Купечество после реформы 1775 г. получило освобождение от поставки рекрутов, а затем было освобождено и от уплаты рекрутских денег. Мещане и ремесленники до отмены рекрутской повинности несли на себе её тяжесть наравне с крестьянами.

Одно из ключевых направлений в работе городской думы – вопросы благоустройства. В частности, 11 ноября 1826 г. местная дума распорядилась "по приличным большим улицам устроить всем против своего дома тротуары". Городская дума ежегодно составляла отчет о состоянии города, в том числе по благоустройству. Согласно отчету за 1836 г., город состоял из трех кварталов, больших улиц – 24 и переулков – 74; мостов – 5; домов общественных: каменных – 2 (в одном из них располагалась городская дума) и деревянных – 5; домов обывательских: каменных – 9 и деревянных – 1816; монастырь; гостиный двор; больница; полицейских будок – 7; питейных домов – 15; заводов и фабрик: кожевенных – 90, мыловаренных – 3, салотопенных – 8, колокольных – 1; ветряных мельниц – 5; кузниц – 30; училищ – 2.

Финансовые возможности городской думы по управлению местным хозяйством определялись размерами доходов бюджета. Так, один из первых бюджетов города составил всего 1427 руб. (1797 г.), из которых 1247 руб. "питейная сумма", полученная из Тюменского уездного казначейства. В 1800 г. городские доходы составили 840 руб. 70 коп., расходы – 556 руб. 47 коп. Мизерность городских сборов и необходимость исполнения городских повинностей, т.е. так называемых "обязательных платежей" (скажем, по содержанию городской полиции) не позволяли городу реализовывать все запланированные мероприятия. К тому же копились недоборы по разным сборам. За трехлетие (1840-1843 гг.) ведомость о недоимках города составила 1797 руб. (около 15% недополученных доходов за трехлетие). Например, на содержание городской полиции (на отопление, освещение, обмундирование, жалование квартальным надзирателям) город в 1825 г. выделил 6089 руб. (в 1836 г. расходы города на полицию возросли до 8811 руб.); на содержание городского управления (отопление, освещение, жалование писцов, секретаря, включая служащих городского суда) примерно столько же – 6151 руб. (на 1836 г. – 10530 руб.), что вместе составило половину бюджета; на содержание городских зданий и благоустройство – 4926 руб., а всего расходная часть – 25341 руб. На 1829 г. доходы города составили 24416 руб. 24 коп., а расходы – 19450 руб. 70 ¾ коп.

Среди источников пополнения доходов города весомый вклад обеспечивал сбор с заведений трактирного промысла, численность которых в городе из года в год росла. Согласно журналу думы от 24 декабря 1806 г., тюменский мещанин обязался содержать питейное заведение с платой акциза по 70 руб. каждый год. Сбор с лавок и кладовых городского гостиного двора за трехлетие (1840-1843 гг.) составил 1861 руб.

Тюменская городская дума ежегодно зимой (с 15 января по 15 февраля) проводила Васильевскую ярмарку (в основном, товары кожевенного, шерстяного и галантерейного производства, медь, серебро, железо, чай, сахар и вино), на которую в 1845 г. привезено было товаров на 3857142 руб. 85 коп. серебром, а продано на 1030000 руб.

В целом, в осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности Тюменская городская дума с образования в 1790 г. и до начала 1870-х гг. была подконтрольна губернской администрации, т.е. городские головы с гласными городской думы обязаны были периодически (каждое трехлетие) отчитываться о доходах и расходах перед начальником Тобольской губернии. Все расходные статьи города подлежали утверждению губернатором.

Александр Храмцов, Тюменский индустриальный университет