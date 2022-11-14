Депутаты гордумы обсудят бюджет, вопросы ЖКХ и архитектурный облик Тюмени

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В Тюменской городской думе с 14 по 17 ноября пройдут заседания постоянных комиссий.

О реализации муниципальной программы "Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории города Тюмени на 2021 – 2026 годы" депутатам доложат 14 ноября на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука.

Капремонт жилых помещений в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2021 – 2026 годы" обсудят на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова 15 ноября. Также депутаты заслушают информацию администрации города о мероприятиях по оснащению многоквартирных домов Тюмени общедомовыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов.

На заседании постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко 16 ноября народные избранники проанализируют работу по организации досуга жителей Тюмени в 2021 – 2022 годах.

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов одобрен тюменцами на публичных слушаниях. Его детальный анализ состоится на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету под председательством Антона Терехина 16 ноября.

На основании предложений жителей города принято решение о проведении публичного конкурса на разработку плана развития лога реки Тюменки. О формировании архитектурно-художественного облика Тюмени пойдет речь на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию под председательством Алексея Рагозина 17 ноября.