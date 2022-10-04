Фуат Сайфитдинов принял участие в слушаниях по проекту федерального бюджета в Совете Федерации РФ

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и заместитель председателя парламента Наталья Шевчик приняли участие в парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", которые состоялись сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Характеризуя основные параметры главного финансового документа страны, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что работа над бюджетом проходит в условиях жесточайшего давления на Россию. Тем не менее, проект бюджета предполагает сохранение стабильности и социально-экономической устойчивости нашей страны. Главный финансовый документ учитывает индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, различных мер поддержки семей с детьми. Предусмотрены средства на объекты детского здравоохранения, индивидуальные программы развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития и многое другое.
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