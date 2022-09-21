Президент РФ объявил о частичной мобилизации

11:16 21 сентября 2022
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Владимир Путин поддержал предложение Минобороны РФ о частичной мобилизации в целях защиты России, ее суверенитета и целостности, об этом он завил в своём обращении. 

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - заявил президент.

РИА Новости сообщает, что указ президента уже подписан. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

Мобилизованные участники спецоперации получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

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