Депутаты гордумы рассмотрят вопросы, определяющие дальнейшее развитие Тюмени

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Депутаты гордумы рассмотрят вопросы, определяющие дальнейшее развитие Тюмени

Первое после летнего перерыва заседание Тюменской городской думы состоится сегодня, 15 сентября, депутаты планируют рассмотреть основные показатели бюджета города за первое полугодие.

В главном финансовом документе города предусмотрены меры поддержки предпринимателей, в частности, полное освобождение от уплаты земельного налога некоторых категорий налогоплательщиков. Депутаты обсудят возможность представителей бизнес-сообщества воспользоваться льготным налогообложением в 2023 году.

Народные избранники проанализируют готовность жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный период и реализацию трёх муниципальных программ.

Помимо экономических, в повестку заседания включён вопрос о поощрении трех горожан нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Депутаты приступят к работе в 10:00. Онлайн-трансляция доступна на официальном сайте гордумы.