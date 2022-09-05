Чиновников обязали вести страницы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

С 1 декабря 2022 года госучреждения РФ будут обязаны размещать в своих аккаунтах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.

Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" определены Правительством РФ в качестве информационных систем, используемых государственными органами, в том числе судами, а также органами местного самоуправления, организациями, подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления, для создания официальных страниц, следует из подписанного Михаилом Мишустиным распоряжения.

Решение принято в "соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и частью 1 статьи 10 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации".