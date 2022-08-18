Уральский округ Росгвардии возглавил Сергей Бойко

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Замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Ильяш представил полномочному представителю президента Владимиру Якушеву генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии.

На встрече обсудили приоритетные задачи служебно-боевой деятельности и вопросы взаимодействия ведомства с регионами Уральского федерального округа.

Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Указом Президента РФ №495 от 25 июля 2022 года.

"Перед нами стоит множество сложных задач. Уверен, что человек с таким опытом, профессиональной подготовкой и квалификацией, сможет обеспечить их эффективное выполнение", - отметил полномочный представитель Президента.