Пресс-конференцию с участием Александра Моора будут транслировать на 40 медиаплощадках и 7 телеканалах

Сегодня в 13:30 состоится пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора.
Более 30 лет в Тюменской области в преддверии Дня образования региона губернаторы встречались с журналистами.
На традиционную пресс-конференцию зарегистрировались представители 54-х федеральных, региональных и муниципальных СМИ, порядка сотни журналистов из Екатеринбурга, Югры и Ямала.
Впервые в прямом эфире мероприятие будут транслировать 40 медиаплощадок, в том числе телеканалы "Тюменское время", "ТVОЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время", "Ишим ТВ", "Телеканал 86", "С1".
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