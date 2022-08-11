Пресс-конференцию с участием Александра Моора будут транслировать на 40 медиаплощадках и 7 телеканалах

10:30 11 августа 2022
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Сегодня в 13:30 состоится пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора.

Более 30 лет в Тюменской области в преддверии Дня образования региона губернаторы встречались с журналистами.

На традиционную пресс-конференцию зарегистрировались представители 54-х федеральных, региональных и муниципальных СМИ, порядка сотни журналистов из Екатеринбурга, Югры и Ямала.

Впервые в прямом эфире мероприятие будут транслировать 40 медиаплощадок, в том числе телеканалы "Тюменское время", "ТVОЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время", "Ишим ТВ",  "Телеканал 86", "С1".

Теги: Александр Моор , губернатор , пресс-конференции
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