Тюменский губернатор проведет первую в 2022 году пресс-конференцию

Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора начнется в 15:00 9 февраля, трансляция будет организована на региональном портале органов госвласти.
Встреча с представителями СМИ пройдет в режиме видео-конференц-связи. Глава региона подведет итоги 2021 года, расскажет о планах на 2022 год, ответит на вопросы журналистов. На участие в пресс-конференции аккредитовались 58 журналистов из 48 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.
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