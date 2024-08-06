Информцентр тюменского правительства ищет интересный вопрос Моору от подписчиков

10:15 06 августа 2024
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Традиционная пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора состоится 14 августа 2024 года. Информационный центр правительства региона объявил о приеме вопросов от подписчиков своего Telegram-канала: 

Информационный центр правительства Тюменской области задаст Александру Моору вопрос от подписчика канала. ...  Вопросы принимаются до 13 августа. Жмите "Предложить вопрос" и отправляйте! 

Теги: Александр Моор , пресс-конференции
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