Моор накануне Дня Тюменской области проведет традиционную пресс-конференцию

Открыта аккредитация представителей СМИ на пресс-конференцию губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает информцентр правительства ТО.

Встреча с журналистами состоится в преддверии празднования 79-й годовщины со дня образования региона. Для участия в мероприятии представителям редакций СМИ необходимо до 9 августа заполнить форму заявки. Уточнить информацию можно по телефону +7 3452-42-72-01.

День рождения Тюменская область отмечает 14 августа.