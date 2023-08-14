Моор проведет традиционную августовскую пресс-конференцию

12:00 14 августа 2023
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Пресс-конференция губернатора Александра Моора, пиуроченная к  состоится сегодня, 14 августа, в мультицентре "Контора пароходства", начало в 16:00. На участие в ней зарегистрировалось 132 представителя СМИ Тюменской области, Югры и Ямала, а также журналисты федеральных изданий.

Тема нынешней пресс-конференции - "Тюменская область: время возможностей и время развития". Трансляция будет вестись в аккаунтах главы региона в соцсетях: телеграм, "ВКонтакте", "Одноклассники"на портале органов госвласти ТО; в эфире восьми телеканалов; на площадках районных и областных СМИ.

Теги: Александр Моор , пресс-конференции
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