Моор проведет традиционную августовскую пресс-конференцию

Пресс-конференция губернатора Александра Моора, пиуроченная к состоится сегодня, 14 августа, в мультицентре "Контора пароходства", начало в 16:00. На участие в ней зарегистрировалось 132 представителя СМИ Тюменской области, Югры и Ямала, а также журналисты федеральных изданий.
Тема нынешней пресс-конференции - "Тюменская область: время возможностей и время развития". Трансляция будет вестись в аккаунтах главы региона в соцсетях: телеграм, "ВКонтакте", "Одноклассники"; на портале органов госвласти ТО; в эфире восьми телеканалов; на площадках районных и областных СМИ.
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