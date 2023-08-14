Моор проведет традиционную августовскую пресс-конференцию

Пресс-конференция губернатора Александра Моора, пиуроченная к состоится сегодня, 14 августа, в мультицентре "Контора пароходства", начало в 16:00. На участие в ней зарегистрировалось 132 представителя СМИ Тюменской области, Югры и Ямала, а также журналисты федеральных изданий.

Тема нынешней пресс-конференции - "Тюменская область: время возможностей и время развития". Трансляция будет вестись в аккаунтах главы региона в соцсетях: телеграм, "ВКонтакте", "Одноклассники"; на портале органов госвласти ТО; в эфире восьми телеканалов; на площадках районных и областных СМИ.