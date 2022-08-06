40 дней назад скончался председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов

Он был спикером регионального парламента с 1998 по 2022 годы.

28 июня 2022 года скоропостижно скончался большой политик, известный государственный деятель, председатель Тюменской областной думы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов Сергей Корепанов. Мудрый управленец, добрый, порядочный, отзывчивый человек, который пользовался безусловным уважением у всех, с кем его сводила жизнь. Тысячи людей провожали Сергея Евгеньевича в последний путь, сотни телеграмм со словами соболезнования были направлены родным и в адрес Тюменской областной думы.

Почти четверть века Сергей Корепанов возглавлял региональный парламент. Под его руководством создана надлежащая законодательная база, по оценке экспертов - одна из лучших среди субъектов Российской Федерации.

Сергей Евгеньевич сформировал и структуру областной Думы, позволяющую эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти региона и институтами гражданского общества. За это время депутатами областной Думы принято около 3-х тысяч законов, из них свыше 500 базовых. Среди этих законов около 80 внесено лично Сергеем Корепановым как депутатом в порядке реализации права законодательной инициативы. Эти законы направлены на развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, совершенствование основ организации и деятельности областной Думы, противодействие коррупции, решение других насущных для региона проблем.

За время работы Корепанова в должности председателя Тюменской областной думы значительно упорядочены и укреплены отношения органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, в основе которых Договор между органами государственной власти области и автономных округов. При непосредственном участии Сергея Корепанова была разработана и принята межрегиональная целевая программа "Сотрудничество", реализация которой началась в 2005 году.

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