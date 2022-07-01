Ольга Езикеева возглавила Торгово-промышленную палату Тюменской области

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Советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева избрана новым президентом Торгово-промышленной палаты Тюменской области по итогам внеочередного VII съезда.

Ольга Езикеева является инициатором таких проектов, как "Развитие региона с помощью создания инвестиционного профиля муниципальных образований" и "Капитаны Бизнеса. Развитие территорий", которые попали в список отобранных ТОП-1000 идей в рамках конкурса "Сильные идеи для нового времени".

В своих соцсетях она поблагодарила всех за поддержку и присутствие на съезде: "Спасибо за то, что выбрали. Вперёд, к новым свершениям, к новому развитию бизнесов".

По ее словам, одним из главных успехов Тюменской области является её единая инвестиционная команда региона: "Отсюда у нас и пятое место[в рейтинге], и победы, и достижения, потому что в эту команду входим мы все с вами, начиная от губернатора Тюменской области, заканчивая главой сельского поселения. Всё делается для того, чтобы наше бизнес-сообщество процветало на всей территории Тюменской области".