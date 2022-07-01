Городские депутаты ликвидировали Избирательную комиссию Тюмени

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Решение о ликвидации Избирательной комиссии города Тюмени принято на очередном пленарном заседании Тюменской городской думы, основанием для этого стало федеральное законодательство.

Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что с марта 2022 года и не позднее 1 января 2023 года избирательные комиссии муниципальных образований, осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу данного правового акта, прекращают исполнение этих полномочий. Исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации возлагается на территориальную или участковую комиссию.

"Утратили силу разделы и пункты Положения об Избирательной комиссии города Тюмени, устанавливающие ее полномочия в части подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Тюмени, порядок формирования Избирательной комиссии города Тюмени, порядок осуществления деятельности вновь избранной Избирательной комиссии города Тюмени", - сообщил председатель постоянной комиссии гордумы по городскому общественному управлению Степан Киричук.

Председатель думы Евгений Заболотный сообщил, что полномочия избирательной комиссии города Тюмени далее будет исполнять Территориальная избирательная комиссия Восточного административного округа города Тюмени, заверив, что "исполнительная власть муниципалитета найдёт возможность держать все под своим вниманием и контролем, причин для волнений нет".