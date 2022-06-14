Сергей Сарычев стал советником гендиректора СИБУРа

Фото - https://admtyumen.ru

Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев занял должность советника генерального директора "Сибура", сообщает "Тюменская область сегодня" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Там отметили, что Сергей Сарычев занимается вопросами взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациям, а также бизнес-сообществами", - пишет издание.

О том, полномочия вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева прекращены в связи с переходом на другую работу, информцентр правительства региона сообщил 16 мая. Тогда же губернатор Александр Моор заявил, что "на новом месте работы мы продолжим сотрудничество и самое главное навсегда сохраним наши теплые дружеские отношения. Сергей Михайлович останется моим советником на общественных началах".