Сергей Сарычев покидает правительство Тюменской области

18:16 16 мая 2022
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Фото - https://admtyumen.ru

В связи с переходом на другую работу сегодня прекращены полномочия вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева,  сообщает информцентр правительства региона.

На должность вице-губернатора назначена Ольга Кузнечевских. Она продолжит выполнять существующие полномочия в сферах социальной политики и здравоохранения региона.

На должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике назначен Павел Белявский. В его полномочия входит взаимодействие с облдумой, политическими партиями и правоохранительными органами. Он будет курировать работу департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей, Главного управления спецмероприятий Тюменской области.

Губернатор Александр Моор:

С огромным уважением отношусь ко всему, что сделал за 30 лет работы в органах власти Сергей Михайлович Сарычев. Он внёс огромный вклад в развитие общественно-политической системы и сохранение стабильности в нашем регионе. Могу сказать без преувеличения, его опыт и политическая мудрость были оценены всеми губернаторами, с которыми он работал. Сергея Михайловича знают и уважают не только по всей большой Тюменской области, но далеко за ее пределами. Его профессиональный путь можно считать образцом служения Отечеству. Уверен, что на новом месте работы, мы продолжим сотрудничество и самое главное навсегда сохраним наши теплые дружеские отношения. Сергей Михайлович останется моим советником на общественных началах.

Теги: Александр Моор , назначения , Ольга Кузнечевских , отставка , Павел Белявский , Сергей Сарычев
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