Сергей Сарычев покидает правительство Тюменской области

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В связи с переходом на другую работу сегодня прекращены полномочия вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева, сообщает информцентр правительства региона.

На должность вице-губернатора назначена Ольга Кузнечевских. Она продолжит выполнять существующие полномочия в сферах социальной политики и здравоохранения региона.

На должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике назначен Павел Белявский. В его полномочия входит взаимодействие с облдумой, политическими партиями и правоохранительными органами. Он будет курировать работу департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей, Главного управления спецмероприятий Тюменской области.

Губернатор Александр Моор: