В Тюмени обсудили подготовку кадров для предприятий нефтегазохимии

Панельная дискуссия "Неразрушающий контроль. Отраслевой чемпионат профессионального мастерства в контексте решения задач подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий отрасли" в рамках деловой программы III Открытого отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2022 прошла в Тюмени.

В работе дискуссии приняли участи директор департамента труда занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, советник председателя правления и генерального директора ПАО "Сибур Холдинг" Сергей Сарычев, замдиректора Томского политехнического университета Денис Белкин, гендиректор АО "ТЭСС" Александр Холдин и другие эксперты нефтехимической и нефтегазовой отрасли.

Главным вопросом дискуссии стало развитие отраслевых профессиональных компетенций, значение и перспективы проведения отраслевых чемпионатов в подготовке кадров для региона.

"В Тюменской области сформирована мощная методическая и производственная база. Но мы не останавливаемся на достигнутом, а совместно с партнерами развиваем и приумножаем эти достижения. Ключевым здесь является сотрудничество с компанией СИБУР. Ежегодно сотрудники участвуют в качестве экспертов в региональных чемпионатах профессионального мастерства и помогают развивать и укреплять экспертное сообщество", - отметил в выступлении Александр Сидоров.

По итогам панельной дискуссии участники продолжат сотрудничество в развитии чемпионатного движения "Молодые профессионалы" и отраслевых конкурсов профессионального мастерства.