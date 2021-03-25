В Тюменской области в 2020 году на 16 % снизилось количество ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий в Тюменской области в прошлом году сократилось на 16 процентов. На 13 процентов уменьшилось число раненых в ДТП, однако по-прежнему высокой является смертность: в прошедшем году на дорогах региона погибло 195 человек. "Нам удалось стабилизировать положение на дорогах. Тем не менее, ситуация остается непростой", – отметил вице-губернатор Сергей Сарычев на онлайн-заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Для снижения аварийности и тяжести последствий ДТП в регионе в 2020 году проведено 42 профилактических мероприятия и 105 рейдов, доложил врио начальника Управления ГИБДД УМВД РФ по Тюменской области Андрей Миллер. Областная Госавтоинспекция выявила более 1 млн нарушений правил дорожного движения и выдала более 4 тыс. предписаний об устранении недостатков в состоянии дорог.

"Основными причинами тяжелых ДТП, которые носят системный характер, остаются выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоблюдение очередности проезда перекрестков, превышение скорости", – отметил Андрей Миллер.

Сергей Сарычев отметил, что по итогам первых двух месяцев 2021 года количество ДТП снизилось на 22%, количество погибших – на 40%, количество раненых – на 32%. Эту положительную динамику необходимо сохранить, подчеркнул вице-губернатор. Он рекомендовал участникам заседания реагировать на сообщения в соцсетях о нарушениях правил дорожного движения, выявлять и строго наказывать виновных, информируя об этом жителей региона.

Напомним, в реализации программы по повышению безопасности на дорогах Тюменской области участвуют региональные и муниципальные органов власти, Госавтоинспекция, службы и предприятия, занятык строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.