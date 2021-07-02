В Тюмени рассказали, сколько денег теряют жители региона в сутки из-за действий мошенников

Жители Тюменской области в результате действий киберпреступников и мошенников теряют как минимум 200 тысяч рублей в сутки. В регионе развернута широкая информационная кампания, однако доверчивость или же желание получить быструю выгоду все чаще приводит людей, а также появление новых методов и схем обмана по-прежнему способствуют росту преступлений в этой сфере. Об этом шла речь на заседании координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области, которое провел вице-губернатор региона Сергей Сарычев.

По итогам первого квартала 2021 года общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 9,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако на 10 % увеличилось число зарегистрированных преступлений в сфере IT-технологий и компьютерной информации. Борьбе с кибермошенниками уделяется особое внимание – в полиции созданы специальные подразделения, растет раскрываемость дел. Но способы и технологии обмана становятся разнообразнее, граждане чаще поддаются на провокации и становятся жертвами подобных преступлений. Ежедневно у жителей региона крадут такими способами не менее 200 тысяч рублей. Рекордная сумма за сутки достигала до 8,5 млн рублей, отметил вице-губернатор.

"Важную роль играет разъяснительная работа. В регионе развернута большая информационная кампания, полиция прилагает немалые усилия, однако преступность в этом направлении продолжает расти. Поэтому нам нужно сильнее сконцентрироваться на решении этой проблемы и совместно сделать все возможное для того, чтобы наши жители реже попадались на уловки преступников", – уверен Сергей Сарычев.