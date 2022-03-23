Моор вошел в топ-10 глав регионов по активности в соцсетях за неделю

Рейтинг активности глав регионов в соцсетях с 14 по 20 марта опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций.

"Наибольший резонанс среди аудитории производят посты на тему реализации антикризисных мер в регионах. Также аудитория по-прежнему активно откликается на посты на тему военных действий в Украине", - отмечают в АПЭК.

У губернатора Тюменской области Александра Моора было несколько постов о мерах поддержки и о ситуации в регионе, благодаря чему с 41 места он поднялся до 10 в рейтинге. Наибольшую активность в социальных сетях проявил глава Чечни Кадыров, второе и третье места занимают губернаторы Челябинской и Московской областей Текслер и Воробьев, глава Крыма Аксенов на четвертой позиции, мэр Москвы Собянин - на пятой.