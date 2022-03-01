С 1 марта в России проиндексируют военные пенсии и ужесточат контроль за оборотом оружия

Об изменения в федеральном законодательстве, вступающих в силу с 1 марта, рассказал в своем Telegram-канала председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что пенсии почти 2,6 млн военных пенсионеров проиндексированы на 8,6 %. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января.

Для водителей такси, автобусов и грузовиков, обязанных проходить обязан проходить техосмотр, вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут.

Особо Володин выделил закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. "Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки", - пояснил суть изменений председатель Госдумы.

Также в марте вступают в силу многочисленные поправки в Трудовой кодекс РФ, мошенников-"благотворителей" будут штрафовать на 50 тысяч рублей, работодателей обязали принимать на работу инвалидов, у таунхаусов появился правовой статус, а банкам разрешили вводить ограничения, если клиенты совершают сомнительные финансовые операции. Подробности - в карточках: