Дмитрий Кобылкин: ответственность для виновных в лесных пожарах будет ужесточена

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Ответственность для виновных в лесных пожарах будет ужесточена, заявил председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, находясь с рабочим визитом в Тюменской области.

Кобылкин отметил, что самая тяжёлая обстановка по природным пожарам сложилась на Урале и в Сибири: в Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областях. Начинают поступать сигналы об очагах на юге Красноярского края. Эвакуируют села и поселки, в ряде населенных пунктов сгорели целые улицы. Семьи остались без крова. Есть погибшие.

"Дым от пожаров распространяется на сотни километров. Тюмень, где я нахожусь, несколько дней была в дыму. Прежде всего страдают дети, пожилые и люди с заболеваниями органов дыхания. По-прежнему основной причиной пожаров остается человеческий фактор. Несоблюдение правил безопасности в пожароопасный период и элементарная халатность приводят к тяжелейшим последствиям и жертвам. Местные жители говорят о намеренных поджогах, вся информация проверяется правоохранительными органами, помогают волонтеры", - сообщил Кобылкин.

В большинстве регионов сейчас действует особый противопожарный режим, который необходимо неукоснительно соблюдать. Ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.

"Предстоит оценить ущерб и приступить к ликвидации последствий. Прежде всего необходимо поддержать людей, которые лишились жилья. Остро стоит вопрос ужесточения ответственности для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности, и виновных в возгораниях. Комитет внесет соответствующие законодательные инициативы. Об этом на встречах говорим с местными жителями и представителями регионов", - сообщил Кобылкин.