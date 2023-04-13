Тюменские депутаты поддержали белгородцев и ленинградцев в инициативе сократить пенсионный возраст для ядерщиков

Совет Тюменской облдумы поддержал обращения Белгородской облдумы и Заксобрания Ленинградской области в правительство РФ и Госдуму об уменьшении пенсионного возраста гражданам из подразделений особого риска, являющимися непосредственными участниками подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.

В России семь тысяч таких специалистов, в том числе 47 в Тюменской области, если федералы поддержат инициативу, эти люди смогут выходить на пенсию на пять лет раньше.

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов считает эту инициативу очень важной: людям, которые подвергали свою жизнь и здоровье серьезным рискам, нужно непременно предусмотреть такую форму поддержки. "Они рисковали собой, и предоставить им возможность раньше выйти на заслуженный отдых – справедливо", - считает спикер облдумы.