Председатель Студсовета Тюменской области стал членом Молодежного парламента при Госдуме

23 августа утвердили состав нового Молодежного парламента при Государственной думе РФ. Туда вошел председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич.

В качестве кандидата его выдвинул Совет Российского Союза Ректоров. Теперь Михаил, вместе с представителями других субъектов Российской Федерации, будет представлять интересы молодежи нашего региона на федеральном уровне.

—Членство в составе Молодежного парламента означает, что у меня есть возможность внести вклад в развитие жизни молодого поколения и страны в целом. Чувствую, что мои идеи, мнение и опыт будут услышаны и учтены на высшем уровне. Я горжусь тем, что являюсь представителем молодежи моего региона, и хочу быть достойным этого доверия, — поделился председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич.

Первое очное заседание парламента состоится в стенах Государственной думы в Москве 18 сентября, сообщает КП-Тюмень.