Тюменские депутаты хотят предложить Госдуме ввести дополнительные дни к отпуску за сдачу нормативов ГТО

Депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании комитета по социальной политике поддержали идею обращения к председателю Государственной думы России Владимиру Володину по вопросу предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска работникам, выполнившим нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании регионального парламента, сообщили в облдуме.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru