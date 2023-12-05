Тюменские депутаты хотят предложить Госдуме ввести дополнительные дни к отпуску за сдачу нормативов ГТО

10:50 04 декабря 2023
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Фото из архива пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании комитета по социальной политике поддержали идею обращения к председателю Государственной думы России Владимиру Володину по вопросу предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска работникам, выполнившим нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании регионального парламента, сообщили в облдуме.

Теги: Госдума , ГТО , инициативы , Тюменская областная дума
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