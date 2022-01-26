Евгений Заболотный: с принятием закона о местном самоуправлении Устав Тюмени изменится

Проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который в первом чтении приняла Госдума, напрямую касается муниципалитетов, в том числе Тюмени, в случае его окончательного принятия нужно будет обновить Устав города, сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Принцип единства системы публичной власти, предложенный президентом РФ, гарантирует более эффективное взаимодействие федеральных, региональных и местных органов власти в интересах тюменцев, прокомментировал законопроект председатель гордумы.

"Тюменской городской думе предстоит большая работа над изменением нормативно-правовой базы. Уже сейчас есть понимание о необходимости корректировки Устава города... Мы посоветуемся с депутатами - стоит ли нам начать работу над новым Уставом областного центра? Предстоит тщательный и кропотливый процесс разработки основного правового документа муниципального образования", - рассказал о планах Евгений Заболотный.

Спикер отметил, что действующий Устав Тюмени принят в марте 2005 года в рамках предыдущей реформы местного самоуправления и основан на 131-м федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ. За годы в Устав внесли массу изменений, что усложняет его понимание жителями города.