Ольга Федоренко возглавила департамент имущественных отношений администрации Тюмени

Директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени назначена Ольга Федоренко. О назначении ее на должность глава города Тюмени Руслан Кухарук сообщил на оперативном совещании.
Общий трудовой стаж Федоренко 25 лет, большую часть из них связана с муниципальной службой, в том числе десять лет - с работой в департаменте имущественных отношений.
"Сегодня специалисты ДИО успешно решают вопросы расселения граждан из аварийных помещений, осуществляют принятие в муниципальную собственность объектов тепло-, электро-, газообеспечения в целях дальнейшей передачи их ресурсоснабжающим организациям для бесперебойной работы сетей и обеспечения качественными услугами горожан. Функционал, возложенный на директора департамента, – огромен, но есть уверенность, что Ольга Михайловна справится с поставленными задачами", - говорится в сообщении администрации города.
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