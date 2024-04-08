Тюменцам расскажут, как оформить заявку на грант "Новая нефть"

Креативным предпринимателям расскажут о правилах подачи заявки на грант "Новая нефть", после нее оформить документы и подготовить необходимые выписки претендентам будет намного проще. Встреча пройдет в рамках Лаборатории креативных проектов 11 апреля в малом зале администрации Тюмени (Первомайская, 20), начало - в 15:00.

Общая сумма гранта "Новая нефть" составляет 5 миллионов рублей, победители смогут получить до 500 тысяч рублей на компенсацию расходов. Грант могут получить индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и самозанятые, зарегистрированные в Тюмени и осуществляющие свою деятельность в сфере креативных индустрий.

Главный спикер, генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев:

На лаборатории мы подробно разберём основные положения гранта, в том числе требования к претендентам, правила оформления заявки и сроки её направления. Кроме того, у участников будет возможность рассказать о своих проектах и получить первичные рекомендации по их участию в конкурсе "Новая нефть", задать вопросы и получить ответы.

Организаторами гранта выступают администрация Тюмени совместно с Тюменским агентством развития креативных индустрий. Участие бесплатное, регистрация здесь.