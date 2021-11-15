В Тюменской гордуме обновится руководство комиссии по экономическому развитию и бюджету

Фото - https://www.instagram.com/evgenyi_zabolotnyi/

Процесс обновления руководства Тюменской городской думы обусловлен переходом прежнего председателя постоянной комиссии думы по экономическому развитию и бюджету Оксаны Величко в областной парламент, сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный в личном Instagram-аккаунте.

На октябрьском заседании гордумы новым председателем указанной комиссии был избран депутат Иван Романчук. Сегодня он в присутствии руководителя фракции "Единая Россия" в гордуме Дмитрия Осипова представил спикеру двух кандидатов на место его заместителей.

"В соответствии с действующим регламентом Иван Романчук, сменивший на этом посту Оксану Величко, назвал кандидатов, которые будут предложены депутатам. Это члены фракции "Единая Россия" Александр Гунбин и Антон Терехин. Считаю их молодыми, перспективными лидерами, способными достичь эффективных результатов в работе", - прокомментировал встречу Евгений Заболотный.

Окончательное решение по этому вопросу примут члены постоянной комиссии на заседании 17 ноября.