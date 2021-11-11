В Тюмени пройдут публичные слушания по бюджету города

Сегодня, 11 ноября, в администрации Тюмени состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2022 и плановые 2023-24 году. "Главный финансовый документ – бюджет областного центра мы формируем все вместе: администрация Тюмени и депутаты, но главное – вы, наши жители, которые активно участвуют в обсуждении проектов, вносят предложения, участвуют в опросах, приходят на встречи", - заявил глава города Руслан Кухарук в личном Instagram- аккаунте.

"Бюджет для граждан" размещен на сайте администрации. Разобраться в документе может каждый. Вся информация представлена в простой и понятной форме, с конкретными примерами, с отражением задач и приоритетных направлений бюджетной политики.

Основные аспекты бюджета можно узнать из видеоролика со встречи главы с директором директором департамента финансов и налоговой политики Андреем Пилипчуком:

Глава города отметил, что бюджет-2022 уникален не только тем, что он весо́м по расходным и доходным обязательствам. В нем нашли отражение масштабные проекты по формированию городской среды, за которые вы либо голосовали, либо участвовали в обсуждениях. Это 5 общественных пространств, которые выбрали жители в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", реализация первых этапов реконструкции старейших улиц Тюмени: Ленина и Дзержинского, а также парка Заречный.

"Приступаем к созданию проектов благоустройства экопарка Комарово, а также второго этапа благоустройства территории возле Затюменского парка (со стороны ул. Аккумуляторной и ул. Барнаульской), планируем подготовить ПСД на благоустройство территории озера Цимлянское. Кроме того, будут комплексно благоустроены территории 55 многоквартирных домов. На механизмы реализации инициатив граждан в бюджете-2022 мы предусмотрели 20 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем в нынешнем году. Конечно, самое главное – социальная направленность бюджета. В этом полностью сохраняется преемственность с предыдущим периодом", - подчеркнул Кухарук.