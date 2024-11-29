Тюменские депутаты утвердили бюджет области на 2025 год

11:40 29 ноября 2024
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Депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет региона на 2025 год с доходами в 270,3 миллиарда рублей и расходами в 311,6 миллиарда рублей. Дефицит в  размере 41 миллиардов рублей планируют закрыть остатками этого года и, при необходимости, заниными средствами.

Более 64 процентов расходной части областного бюджета на 2025 год носят социальный характер.

 "Бюджет сбалансирован и позволяет региону продолжать двигаться вперед по пути развития и повышения качества жизни людей", - подчеркнул, обращаясь к депутатам, Губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поблагодарил народных избранников за совместную работу над главным финансовым документом региона.

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