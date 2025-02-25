Жителям Тюмени предлагают выбрать лучшие идеи из 53 инициативных проектов

Завершен еще один этап конкурса "Твой бюджет" – экспертиза проектов органами администрации города Тюмени. По результатам экспертизы на голосование из 61 заявленного 53 инициативных проекта вынесены на обсуждение, с ними уже можно ознакомиться на сервисе электронных опросов "Я Решаю!".

Знакомство с проектами продлится до 26 февраля.

Ранее сообщалось, что на конкурс инициативных проектов в администрацию города поступило на 19 проектов больше, чем в прошлом году (в 2024 году было подано 42 проекта). На финансирование инициативных проектов в2025 году город готов направить 30 млн рублей.